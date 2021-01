L'acteur Elliot Page demande le divorce deux mois après avoir annoncé qu'il était transgenre

La star transgenre Elliot Page a demandé le divorce de sa femme Emma Portner, moins de deux mois après que l'acteur de la série Umbrella Academy se soit publiquement déclaré transgenre. A l'époque, son épouse avait rédigé sur les réseaux sociaux une lettre publique de soutien.

Elliot Page, 33 ans, a déposé des documents juridiques auprès d'un tribunal de Manhattan cherchant à dissoudre leur mariage de trois ans. Son épouse est une danseuse professionnelle de 26 ans.

Dans une déclaration faite à DailyMail.com, Elliot et Emma ont révélé qu'ils s'étaient en fait "séparés l'été dernier", avant que l'acteur ne se présente comme transgenre, et qu'ils avaient maintenant décidé de rendre la séparation officielle.

"Après mûre réflexion et mûre réflexion, nous avons pris la décision difficile de divorcer après notre séparation de l'été dernier", indique le communiqué. "Nous avons le plus grand respect l'un pour l'autre et resterons amis proches", ont confié l'acteur et la danseuse.

