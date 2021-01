La fille d'Heidi Klum a désormais 16 ans et veut devenir mannequin (photos)

A 16 ans, elle a décroché sa première couverture de Vogue avec sa maman mannequin. Deux semaines après, elle a enchaîné avec une séance photo pour le magazine Hunger. Des clichés en noir et blanc publiés où l'étoile montante arbore des tenues et un maquillage inspiré des années 70.

Leni Klum est la fille du mannequin Heidi Klum et de l'homme d'affaires italien Flavio Briatore. Sa mère est ravie que sa progéniture a décidé de marcher dans ses pas, comme elle l'a écrit sur les réseaux sociaux après leur premier shooting à 2. "Je suis si fière de toi. Et pas parce que tu as choisi cette voie. Je sais que peu importe la direction que tu prendras, ce sera la tienne'', a-t-elle écrit en allemand sur les réseaux sociaux.