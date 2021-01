"Ne me traitez pas de menteuse!": Jennifer Lopez s'énerve contre des trolls qui l'accusent d'avoir eu recours à du botox

La chanteuse Jennifer Lopez a été forcée de riposter à nouveau aux trolls qui l'accusent sur Instagram d'avoir eu recours à du Botox. L'actrice de 51 ans a déclaré qu'elle ressentait le besoin de répondre à ces commentaires selon lesquels elle avait eu recours à ces méthodes anti-âge. L'actrice veut éviter d'être accusée d'essayer de garder un secret, ajoutant que son vrai secret de beauté était simplement "d'être gentille avec les autres femmes''.

Cette scène a eu lieu après que J-Lo se soit mise en colère sur Instagram. Elle ripostait à un troll qui affirmait qu'elle devait avoir eu recours à "des tonnes de Botox''. La star a alors répondu à ses abonnés qu'ils devraient "essayer de passer leur temps à être plus positifs ''.

Au magazine People, JLo s'est exprimée plus longuement à ce sujet et a expliqué pourquoi elle avait décidé de répondre à ces commentaires.

Et de développer: "Je ne juge personne. Si vous voulez faire du Botox et des injections, c'est très bien! Mais je ne veux pas que les gens mentent sur moi en disant: "Oh, elle essaie de faire croire que ce truc fonctionne.''

"Non, je vous dis ce que je fais qui fonctionne! S'il vous plaît, ne me traitez pas de menteuse. Je n'ai pas à mentir sur les choses. J'ai été assez honnête et transparente sur toute ma vie."