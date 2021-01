La chanteuse Shy'm a accouché! (photo)

La chanteuse Shy'm a accouché non pas de deux enfants, comme certains avaient fini par le croire, mais d'un petit garçon, ce 22 janvier 2021. C'est cette nuit, à 3 heures du matin, qu'elle a révélé la nouvelle à ses fans sur Instagram.

Probablement réveillée par son bébé, Shy'm a posté une photo d'elle en noir et blanc, où on peut voir apparaître la main de son premier enfant. "Enterrés mes peines et chagrins égoïstes. Adieu Futile, nombril, ombre mélancolique. Le 22.01.21...et depuis, les plus belles cernes de ma vie. Neuve, vivante, à toi, Merci", écrit-elle en légende de la photo.

Depuis, les félicitations pleuvent! Le nom du petit garçon n'a pas encore été dévoilé, la chanteuse laisse encore un peu de suspense. L'identité du père de l'enfant, elle, reste bel et bien secrète.

