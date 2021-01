Elizabeth II vient d'accorder un privilège TRÈS précieux à Kate Middleton

Kate Middleton est destinée à devenir reine un jour. Elizabeth II, dont on sait d'ores et déjà que le règne marquera l'histoire, est l'interlocutrice idéale pour apprendre "les ficelles du métier". Mais au Palais de Buckingham, on le sait, les règles et traditions sont nombreuses. Pour parler à la reine au téléphone, il faut donc passer par un de ses assistants, qui vous préviendra si celle-ci est disposée à vous répondre ou pas.

Mais quelques très rares privilégiés ont droit à accéder directement à la reine d'Angleterre! C'est désormais le cas de Kate Middleton, qui n'avait pas de ligne directe jusqu'à sa belle-grand-mère jusqu'ici, comme le rapporte le média The News. La duchesse peut désormais prendre facilement des nouvelles de la reine, mais aussi lui dire comment vont ses trois petits-enfants.

Selon The News, la reine et Kate sont très proches, et Kate aurait même appris à Elizabeth comment se servir de Zoom pour organiser des appels en visio-conférence avec sa famille!

