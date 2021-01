Un skieur se fait poursuivre par un OURS BRUN alors qu'il descend une piste (vidéo)

Vous rêviez de partir skier mais vous êtes bloqués chez vous à cause des nouvelles mesures qui vous empêchent de partir à l'étranger? Ces vidéos, tournées depuis deux points de vue à Predeal en Roumanie, devraient vous convaincre que la vie est belle au fond de votre canapé!



Alors qu'il descendait une piste située sous des télésièges, un skieur, qui était seul, a vu apparaître derrière-lui un ours brun qui n'était pas là pour rigoler. L'animal poursuit le skieur, qui tente de le semer.



À retenir si vous vous faites poursuivre par un ours



Skiant à la même allure que l'animal et sentant qu'à tout moment, l'ours peut le rattraper, le skieur a alors une très bonne idée: il se débarrasse de son sac à dos et le jette derrière lui tout en poursuivant sa descente. L'ours, trop curieux de savoir ce qui se cache dans le sac, laisse filer le skieur.



Lorsque vous retournerez sur les pistes, surtout celles susceptibles de vous faire rencontrer des ours, pensez à ne pas placer d'objets précieux dans votre sac à dos! Un bon sandwich fera l'affaire pour semer un ours qui se trouverait sur votre chemin!

