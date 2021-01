Le mariage SURPRISE de Pamela Anderson: "Je suis tombée amoureuse de mon garde du corps pendant le confinement" (photos)

Pamela Anderson a épousé son garde du corps après être tombée amoureuse de lui lors du confinement lié à la pandémie du coronavirus, révèle en exclusivité le DailyMail.com. L'ancienne sirène d'Alerte à Malibu a franchi le cap pour la quatrième fois avec Dan Hayhurst, un constructeur de sa petite ville natale, lors d'une cérémonie intime sur le terrain de sa maison située sur l'île de Vancouver, au Canada, la veille de Noël.

Dans une interview exclusive au monde, Anderson a déclaré au Daily Mail: "Je suis exactement là où je dois être - dans les bras d'un homme qui m'aime vraiment.'' La star a également partagé ses superbes photos et vidéos de mariage, partageant un regard intime exclusif sur sa journée spéciale.

Le mariage traditionnel a eu lieu dans l'arrière-cour de la vaste propriété de campagne qu'Anderson a achetée à ses grands-parents à Ladysmith, sur le côté est de l'île de Vancouver. Pamela est née en 1967 à Ladysmith, un village de pêcheurs éloigné de la Colombie-Britannique.

Elle a grandi dans la région jusqu'à ce que le magazine Playboy la repère et qu'il la déménage à Los Angeles.

La beauté a ébloui dans une superbe robe de mariée vintage blanche avec des manches structurées et un long voile de mariée.

Portant un petit bouquet de roses roses et blanches, Anderson était sans effort élégante dans sa robe toute simple, tandis que le marié était habillé de manière plus décontracté avec un pantalon noir et une chemise blanche.

Anderson a rencontré Hayhurst, qui vivait localement sur l'île de Vancouver, au début du confinement l'année dernière. Depuis lors, le couple est ensemble 24h/24 et 7j/7.

"Cette année ensemble a été comme une année dans la vie d'un chien. Elle a compté pour sept ans", plaisante Anderson. Et Pamela de décrire comment ils sont tombés éperdument amoureux l'un de l'autre: C'était un "ajustement naturel".