Qui est Mathieu, le Belge de la nouvelle saison de Top Chef? (photos)

C'est reparti pour une nouvelle saison de Top Chef. Tous les lundis, dès le 15 février, nous avons rendez-vous avec 15 nouveaux candidats qui intégreront les brigades d'Hélène Darroze, de Philippe Etchebest, de Michel Sarran et de Paul Pairet.

Parmi eux, un Belge : Mathieu, sous-chef d'une restaurant bruxellois doublement étoilé, La Paix. C'est son second poste dans une restaurant 2 étoiles puisqu'avant, il était cuisinier au célèbre Comme chez Soi.

Confronté à des difficultés scolaires, Mathieu s'est tourné vers la cuisine, poussé par son grand-père. "Tu aimes manger, tu n'as qu'à faire cuisinier", lui a-t-il dit.

Ambition : 3 étoiles

"Étant le premier enfant de la famille à faire des études techniques, cela n'a pas été des plus simple. Mais une fois lancé, j'ai pu compter sur le soutien de mes proches, et surtout de mes parents", confie le jeune homme qui rêve d'ouvrir un jour son propre restaurant et d'obtenir 3 étoiles !

"Aujourd'hui, je suis sous-chef d'un restaurant 2 étoiles, mais ce n'est pas encore assez", lance Mathieu.

Très compétiteur, Mathieu essaye chaque jour de se surpasser pour atteindre ses objectifs. Grâce à son expérience dans deux restaurants étoilés, il connait très bien les bases et techniques des grands chefs, et du haut de ses 22 ans, il se veut audacieux. Son ambition : développer une cuisine impulsive et créative.

"Quand les gens dégustent mes plats, je veux qu'ils ressentent mon caractère. Ma cuisine est sans filtre tant en termes de visuel qu'en termes de goûts", conclut le Belge de la saison 12 de Top Chef.

Le rendez-vous est pris pour suivre les aventures de Mathieu dans Top Chef : chaque lundi dès le 15 février à 20h20 sur RTL TVI.