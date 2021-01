Alain Delon absent des obsèques de son ex-épouse, Nathalie Delon: leur fils Anthony explique pourquoi il n'a pas pu venir

Dans les colonnes de Paris Match ce jeudi, Anthony Delon se confie sur les derniers jours de sa maman, Nathalie Delon. "J’ai 78 ans, je me suis éclatée, et je ne veux pas décrépir à coups de chimio, me regarder mourir…", avait-elle déclaré à son fils quelques mois plus tôt.

L'actrice est décédée des suites d'un "cancer rapide", a expliqué son fils, et les obsèques ont eu lieu mardi à Paris. "Une messe a été célébrée en l’église Saint-Germain-des-Prés hier en toute intimité en présence de sa famille et de ses proches", a expliqué Anthony Delon

Mais Alain Delon n'étais pas présent, "très éprouvé" par le décès de son ex-femme, mais aussi en raison de la crise sanitaire, a expliqué son fils.

Lors du décès de son ex-épouse, il avait confié son chagrin face à cette disparition : "Je suis très triste. On était restés constamment en contact. On se voyait souvent. Je faisais partie de sa vie, elle faisait partie de la mienne. Nous étions encore ensemble à Noël. Nous avons fait des photos ensemble. Je ne savais pas que ce seraient les dernières".

Anthony Delon a également expliqué que les cendres de sa maman seront dispersées en Jamaïque, "comme elle le souhaitait".