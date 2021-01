Ce petit garçon de 4 ans revient du jardin avec un "nouvel ami": sa maman, sous le choc, parvient à prendre une photo

Les enfants sont connus pour ramener des animaux errants à la maison, mais un petit garçon de 4 ans de l'état de Virginie, aux Etats-Unis a réussi à faire en sorte qu'un faon l'accompagne jusqu'à la porte d'entrée.

Stephanie Brown, la maman, a réussi à prendre une photo sans alarmer le bébé cerf ou son fils mais a expliqué avoir été stupéfaite par cette scène étrange. L'image publiée sur son compte Facebook a récolté 10.000 réactions et 18.000 partages depuis sa publication mardi.

"Dominic est vraiment sorti dans le jardin et a ramené un cerf", a écrit Stephanie Brown en légende de la photo qu'elle a partagée.

L'image montre son fils souriant sur le porche dans un manteau et un pyjama Rudolph le renne, avec le jeune cerf à côté de lui. Et Stephanie de commenter: "C'était vraiment étrange parce que cela semblait tout à fait normal pour Dominic d'interagir et de jouer avec un faon...", rapporte la maman au journal The tribune of San Luis Obispo.

La maman a alors demandé à son fils de ramener "son ami" au fond du jardin.