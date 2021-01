Pamela Anderson, briseuse de ménage? L'ex-femme de son mari, FURIEUSE, témoigne

Plus tôt cette semaine, nous vous révélions en effet les détails du mariage surprise de Pamela Anderson qui a eu lieu la veille de Noël, et qui était pour la star le sixième mariage, et son cinquième mari. Pamela confiait alors son bonheur en déclarant: "Je suis exactement là où je dois être - dans les bras d'un homme qui m'aime."

"L'histoire d'amour entre Pamela Anderson et son "garde du corps'' Dan Hayhurst n'est pas l'idylle romantique dépeinte", selon l'ex épouse de Dan qui en a eu le coeur brisé. La jeune Canadienne qui s'appelle Carey accuse Pamela Anderson d'avoir brisé sa famille de 5 personnes dans les colonnes du Sun.

L'ancienne star d'Alerte à Malibu, âgée de 53 ans, est même qualifiée de "briseuse de ménage" par Carey, qui estime que leur relation n'est pas l'histoire d'amour de confinement que Pamela aime décrire dans les journaux.

Et la jeune femme de s'épancher sur l'histoire de son ex avec l'actrice. Carey affirme qu'elle était toujours en couple avec Dan lorsqu'il a été séduit par l'ex-playmate alors qu'il effectuait des travaux chez elle dans leur ville canadienne de Ladysmith.

Et c'est par les journaux qu'elle a appris le mariage de son ex. Une pilule difficile à avaler pour la mère de 3 enfants: "Tout cela est une façade. C'est triste que les gens célèbrent cela et encouragent les tromperies, les dénégations et les choix bouleversants que cela implique pour toutes les personnes concernées."

Carey affirme que Dan n'est pas le garde du corps de Pamela, comme elle aime le dire, mais son homme à tout faire, qu'elle avait engagé pour rénover sa maison.

Elle affirme qu'il a blessé ses enfants avec cette "trahison" et que sa relation avec Pamela lui a également coûté de nombreuses amitiés.

Carey, bouleversée se souvient des jours heureux avec Dan: "Nous avons tout fait ensemble, des vacances en famille, des voyages lors desquels nous allions à la pêche, nous avons travaillé ensemble sur des projets familiaux. C'était toujours "nous"."

Et puis Dan a rencontré Pamela dans le cadre de son travail: "Dan a commencé à travailler pour Pamela à l'automne 2019 et il se moquait de sa personnalité et de ses exigences un peu "folles". Et tout a changé en mars de l'année dernière quand Dan a commencé à passer plus de temps avec Pamela."

"Dan restait chez elle et ne rentrait pas à la maison pendant que je m'occupais des enfants. Au début, il a nié quand je l'ai confronté, mais ensuite, finalement, je lui ai demandé: 'Tu couches avec Pam? Et il a répondu: "Tout ce que je vais dire, c'est que j'ai dépassé les limites".

Dan a alors demandé à Carey "du temps pour comprendre les choses", mais sa relation avec Pam a continué. En juillet, il a emménagé définitivement avec elle, laissan sa famille derrière lui, dévastée.

Dans son annonce, Pamela raconte que le mariage a eu lieu avec la bénédiction de la famille et des amis. Des propos contestés par Carey: "Personne n'a été invité au mariage."

Et de conclure amèrement: "Dan peut être très manipulateur, donc dans un sens, ils sont faits l'un pour l'autre, mais je ne vois pas cela durer. Je serais très surprise."

