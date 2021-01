Les fans de Britney Spears sont inquiets: elle exécute une danse étrange devant son sapin de Noël

Britney Spears divise ses fans avec une toute nouvelle vidéo postée sur Instagram sur laquelle elle danse. L'interprète du tube "Hit Me Baby One More Time" a posté un clip d'une minute dans lequel elle exécute une danse du ventre assez particulière dans son salon devant son sapin de Noël - qu'elle n'a toujours pas retiré, un mois après les fêtes de fin d'année.

La pop star apparait dans un état second: décoiffée avec du maquillage autour de ses yeux qui semble avoir coulé. Elle est vêtue d'un crop top et d'un short taille basse. Sa performance semble être consacrée au thème de la danse du ventre.

En légende de cette prestation malaise, Britney a écrit: "Parfois, il faut juste s'amuser un peu. Et pour moi, c’est amusant de danser comme ça! Je le recommande vivement à tous ceux qui ont besoin d'ajouter un peu plus de mojo dans leur journée, ou peu importe comment ils appellent ça."

Bien que la publication de Britney ait déjà accumulé des centaines de milliers de likes, les fans se montrent préoccupés pour la chanteuse.

Un fan inquiet a commenté: "Prières pour Britney." Un autre a commenté: "étrange".

"Je ne suis pas inquiet du fait que le sapin de Noël soit toujours mis, mais Britney, fais nous un signal si tu peux", écrit un autre fan.

"Nous sommes inquiets pour toi, Britney", explique un autre abonné.