Benjamin Castaldi HORS de lui face à un invité de TPMP: Cyril Hanouna intervient (vidéo)

Deux nouveaux mineurs ont été placés en garde à vue vendredi dans l'enquête sur le passage à tabac de Yuriy, collégien de 15 ans, mi-janvier à Paris, a appris l'AFP auprès du parquet de Paris.



Pour rappel, le jeune adolescent avait été conduit à l'hôpital dans un état grave après avoir été roué de coups par une bande de jeunes dans la soirée du 15 janvier. Il se trouvait alors avec des amis sur la dalle de Beaugrenelle, le toit aménagé d'un centre commercial du XVe arrondissement de Paris.



La diffusion sur les réseaux sociaux le 22 janvier d'une vingtaine de secondes d'images de son agression avait suscité un vif émoi.



Benjamin Amar, un représentant du syndicat français CGT, était invité sur le plateau de Touche pas à mon poste jeudi soir. Benjamin Amar a parlé des faits reprochés à Nataliya Kruchenyk, la mère de Yuriy. Cette dernière est accusée d’avoir "exploité" des femmes au travail.

L’animateur de TPMP a été très énervé par ces insinuations qui n’ont aucun lien avec le passage à tabac de son fils.



"Il y a un môme qui s’est fait tabasser et on vient nous expliquer un problème judiciaire très grave à ce moment. Je trouve ça scandaleux ça me révolte je vous le dis. Votre pub que vous faites, je vous le dis dans les yeux, c’est nul (…) Je pense ce que je veux et j’ai le droit de vous le dire. On est en démocratie encore (…) Il nous parle d’un problème judiciaire, effectivement très grave au moment où un môme s’est fait défoncer la gueule à coups de marteau! Je m’en fous de savoir ce qu’il s’est passé avant ou après", a lâché Benjamin Castaldi.

Dans l’affaire Yurij, 12 personnes sont désormais retenues par les enquêteurs, notamment pour "tentative d'assassinat". La police s'intéresse à la piste d'une rixe entre bandes rivales.

CORONAVIRUS EN BELGIQUE : où en est l’épidémie ce 29 janvier?