Freddy, le plus grand chien du monde, est mort: "Il était ma vie"

Freddy, le Grand Danois, qui détenait le record du plus grand chien vivant (mâle), est mort, relate le Daily Mail. Il avait 8 ans et demi. Ce doux géant était un animal de compagnie très adoré et choyé qui est devenu une superstar internationale lorsque son record a été annoncé en 2016.



Mesuré par un vétérinaire et le rédacteur en chef du Guinness World Records, Craig Glenday, Freddy était un géant de 103,5 cm. Debout sur ses pattes arrière, l’animal mesurait 226 cm.

La propriétaire de Freddy, Claire Stoneman, de l'Essex (Royaume-Uni), est dévastée par le décès de son animal de compagnie adoré: "Il n'était pas seulement le plus grand chien, mais aussi celui qui avait le plus d'amour et le plus grand cœur. C'était un bougre complètement trempé qui a été nourri à la main.



"Il était ma vie. Ma raison. Ma joie. Mon agacement. Mon bonheur et ma tristesse ultime. Il était mon coeur Danois. Mon unique sur un million et aimé par le monde entier."



Rappelant son arrivée dans sa vie lorsque le record a été confirmé pour la première fois, Claire a déclaré à Guinness World Records : "En tant que chiot, il était le plus petit de la portée. Je n'avais aucune idée qu'il allait devenir aussi grand."



L'équipe du Guinness World Records a passé plusieurs jours à documenter la vie de Freddy et à prendre des photos de lui et Claire chez eux à Leigh-on-Sea dans l'Essex. Sa taille de 103,5 cm a été officiellement inscrite dans les livres des records.



L'histoire de Freddy a immédiatement capté l'attention du public et s'est révélée être un grand succès dans le monde entier, les incroyables photographies apparaissant instantanément dans les réseaux sociaux et les journaux de toute la planète.



"Je ne peux pas m'empêcher de pleurer", a déclaré Claire lorsqu'elle a annoncé la nouvelle de la mort de Freddy. "Il était ma vie."



Le détenteur du record du monde Guinness du plus grand chien de tous les temps est Zeus, d'Otsego, dans le Michigan (États-Unis). L’animal qui mesurait 111,8 cm est mort en 2014.

CORONAVIRUS EN BELGIQUE : où en est l’épidémie ce 29 janvier?