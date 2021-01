Popeck: "Ma femme m’a violé" (vidéo)

L’humoriste français Popeck a accordé une interview à L’instant de luxe sur Non Stop People. Il a confié avoir été battu et violé par son épouse. "En ce moment, il y a toutes ces révélations d’inceste, de viol…Eh bien moi, pourquoi je me suis marié avec ma femme ? Parce qu’elle m’a violé. J’ai été violé. Parfaitement !", a débuté l’homme de 84 ans. "Et une fois qu’on a été mariés, j’ai eu des coups de pompe dans le cul. Ah oui, parce que pour ça, elle est forte!" , a poursuivi l’homme.

Popeck a précisé qu’il avait "porté plainte à la police". Mais, selon ses dires, il n’aurait pas été pris au sérieux par les agents. "Les flics se tapaient sur les cuisses parce qu’une femme battue, on la plaint (…) Un homme battu, on en rigole. Eh oui ! Je suis un homme battu."

