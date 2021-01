Kyo annonce son retour: découvrez leur nouvelle chanson (vidéo)

Le groupe français Kyo annonce son grand retour pour 2021 avec un morceau inédit intitulé "Ego".

Le groupe français Kyo, très populaire dans les années 2000, revient sur le devant de la scène avec une chanson inédite intitulée "Ego". L’album suivra dans le courant de l’année 2021.

Le groupe a également annoncé son retour sur son compte Instagram: "On vous souhaite à tous une très bonne année 2021, évidemment meilleure que 2020 si possible! On a des nouveaux titres à partager avec vous pour cette nouvelle année et on compte bien vous retrouver sur scène aussi dans les meilleures conditions possibles."

Avec ce nouveau titre, les fans de la première heure retrouvent les sonorités du deuxième album, plus proche de "Contact" que de "Dernière Danse", le tout accompagné d’images de concert du groupe lors de sa dernière tournée.