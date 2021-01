"Bridgerton" contre "The Crown": les deux séries se font la guerre des tournages

Les deux séries Netflix, "Bridgerton" et "The Crown" se marchent sur les pieds. Bien que les histoires soient totalement différentes, les décors sont sensiblement les mêmes. Cela entraîne des problèmes de planning difficiles à gérer.

"Bridgerton" est LA nouvelle série 2021. Le succès est si grand que Netflix a déjà confirmé une deuxième saison. Mais cette nouvelle série fait de l’ombre à un autre protégé de la plateforme: "The Crown".

Les histoires sont très différentes, mais les décors sont les mêmes. Les lieux de tournage en Angleterre ne sont pas infinis et cela commence à poser des problèmes. "Les deux séries ont des décors similaires. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'ils commencent à se marcher sur les pieds," explique une source au journal britannique The Sun.

Les yeux les plus affutés ont pu percevoir la Wilton House transformée en Buckingham Palace pour "The Crown" et en demeure du Duc de Hastings pour "Bridgerton". Pourtant, Netflix ne peut pas privilégier une série au détriment de l’autre. "The Crown" fait partie des créations les plus populaires de la plateforme. Quant à "Bridgerton", elle connaît un des plus beaux démarrages de série.

"Netflix va prendre soin de régler le problème. La dernière chose dont ils ont besoin, c'est de prendre plus de retard. Mais il n'y a qu'un nombre limité de demeures majestueuses qui correspondent à ces tournages, et c'est un vrai casse-tête."

CORONAVIRUS EN BELGIQUE : où en est l’épidémie ce 30 janvier?