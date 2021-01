Sara de Koh Lanta toujours pas remise de sa blessure: "Ma vie n’a plus de sens"

Sur le tournage de "Koh Lanta: L’île des Héros" en 2019, Sara s’était grièvement blessée à la jambe. Plus d’un an après, elle n’est toujours pas remise et a subi plusieurs complications.

Sara fait partie des candidats emblématiques de Koh Lanta notamment avec son fameux cri: "Il n'y a pas de fatigue qui soit." Elle avait retenté l'aventure en 2019 sur L'île des héros aux côtés de Moussa, Teheiura et Claude. Mais son aventure avait pris fin plus tôt que prévu. Victime d'une mauvaise chute, elle avait dû quitter la compétition après une éventration au niveau de la jambe. Depuis, la coach sportive souffre toujours. Elle a été opérée à plusieurs reprises du genou et a développé un syndrome douloureux après la pose de sa prothèse de jambe. Elle a posté une radiographie sur son compte Instagram. En légende, elle écrit: "A gauche, un genou normal et à droite, un genou en souffrance. Voilà un an que je subissais la pose d'une prothèse totale. Victime d'algodystrophie depuis, je ne souhaite à aucun sportif cette pathologie qui peut durer jusqu'à deux ans. Ma vie n'a plus de sens depuis le 10 février 2020."