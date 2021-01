Nicolas Bedos quitte les réseaux sociaux: "J’ai goûté à cette violence et j’ai détesté"

Nicolas Bedos s’adonnait depuis quelques mois à publier des tribunes sur les réseaux sociaux. Il avait créé la polémique en publiant un texte contre les mesures anti-Covid prises par le gouvernement.

Nicolas Bedos a annoncé se retirer des réseaux sociaux. Il a publié un long texte sur Twitter et Instagram expliquant sa décision. "Voilà plusieurs mois que, tout au chagrin de la mort de la mort de mes parents, les réseaux sociaux servent de jardin en friche à mes rancœurs personnelles et colères impulsives, m’offrant une tribune plus au moins efficace face au fléau du politiquement correct qui menace très gravement nos arts non-essentiels et la liberté d’expression si chère à nos aïeux."

"Aujourd’hui, conscients des limites de l’expression directe et de la perversion médiatique qu’elle provoque, j’ai décidé de quitter les réseaux sociaux afin de me consacrer exclusivement à mon travail, ajoute-t-il. Lui seul sera désormais autorisé à exprimer le regard que je pose sur la société, nos stupeurs et nos doutes. J’ai goûté à cette violence et j’ai détesté."

En septembre dernier, l’acteur et réalisateur avait créé la polémique avec un texte contre les mesures anti-Covid du gouvernement. "Vivez à fond, tombez malades, allez aux restaurants, engueulez les flicaillons, contredisez vos patrons et les lâches directives gouvernementales. Nous devons désormais vivre, quitte à mourir (nos aînés ont besoin de notre tendresse davantage que de nos précautions). On arrête d'arrêter. On vit. On aime. On a de la fièvre. On avance. On se retire de la zone grise."

Depuis, il avait également encouragé tous les Français à se faire vacciner. "Aucun retournement de veste, juste l'envie d'en finir avec le piétinement de nos libertés," avait-il dit.

