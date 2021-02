Shy'm publie une photo d'elle 2 heures avant son accouchement

Maman pour la première fois, Shy'm a annoncé, sur Instagram il y a quelques jour, la naissance de son fils.

"Enterrés mes peines et chagrins égoïstes. Adieu Futile, nombril, ombre mélancolique. Le 22.01.21… et depuis, les plus belles cernes de ma vie. Neuve, vivante, à toi, Merci", a-t-elle écrit en légende d'une photo montrant la petit main du nouveau-né.

Dans un autre cliché posté vendredi, on peut voir la chanteuse à 2 heures de son accouchement. Son ventre arrondi est bien descendu, signe d'un accouchement imminent.

"Ce jour-ci je m’étais bien dit qu’il n’y avait plus beaucoup de place dans ce ventre… H-2 la t(r)embête", écrit-elle.

