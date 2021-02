Cette Américaine fait le buzz en dansant sur TikTok et se fait repérer par la troupe Riverdance: "C'est le Graal pour une danseuse" (vidéos)

Des réseaux sociaux aux spectacles de la prestigieuse troupe de claquettes irlandaises Riverdance, il n'y a qu'un pas. C'est ce qu'a démontré la jeune Morgan Bullock, une danseuse américaine de 20 ans. Il y a 10 ans, un peu par hasard, elle intègre la Baffa Academy of Irish Dance de Midlothian, en Virginie.

"Je me suis lancée là-dedans par curiosité, pour en faire un simple hobby. J'ai immédiatement adoré, et je crois que je n'étais pas mauvaise dans ce domaine", explique la jeune femme.

Elle prend goût à la danse irlandaise et remporte les concours auxquels elle prend part. Passionnée, Morgan étudie même l'histoire de l'Irlande et ses danses traditionnelles, apprend-on sur le site de Closer.

Elle brille dans ce milieu irlandais des danses traditionnelles et sur TikTok, où elle partage son talent. Elle danse notamment sur le remix d'une chanson de Beyoncé et sa vidéo est un carton, vue par 1,2 million de personnes.

Elle finit par taper dans l'œil de Padraic Moyles, le directeur de Riverdance, qui est le plus grand spectacle de danse irlandaise du monde. Il l'invite à venir se produire avec la troupe lors de leur passage au Wolf Trap National Park de Vienna. "C'est le Graal pour une danseuse, Riverdance, c'est le summum, et au Wolf Trap en plus ! Je suis tellement heureuse !", confie la jeune danseuse, promise à une belle carrière.