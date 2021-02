Les acteurs de la série "Sauvés par le gong" rendent hommage à Dustin Diamond (Screech) décédé des suites d'un cancer foudroyant

L'acteur qui interprétait Screech dans la série Sauvés par le gong est décédé lundi d'un cancer foudroyant. Il y a 3 semaines, les médecins lui avaient diagnostiqué un cancer du poumon de type 4. Diamond est décédé avec sa petite amie Tash Jules à ses côtés, a déclaré son représentant.

Les acteurs qui ont joué à ses côtés dans la série Sauvés par le gong lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux.

Ses anciens partenaires à l'écran, Mario Lopez, Mark-Paul Gosselaar, Tiffani Thiessen et Tori Spelling ont été parmi les premiers à rendre hommage à l'acteur sur les réseaux sociaux à la suite de sa mort.

Mario Lopez a tweeté: "Dustin, Tu nous manqueras, mon ami. La fragilité de cette vie est quelque chose qu'il ne faut jamais prendre pour acquis."

"Profondément attristé d'apprendre le décès de Dustin Diamond, un véritable génie de la comédie. Mes sincères condoléances à sa famille et à ses amis. En repensant à notre temps à travailler ensemble, ces étincelles brutes et brillantes que lui seul était capable de produire me manqueront. Une tarte au visage, mon camarade'', a tweeté Gosselaar.

Tiffani Thiessen a écrit: "Je suis profondément attristé par la nouvelle du décès de mon ancienne co-star @realdustindiamond. La vie est extrêmement fragile et c'est quelque chose que nous ne devrions jamais prendre pour acquis. Dieu a rapelé trop tôt Dustin."

Tori Spelling, qui avait une apparition récurrente dans la série en tant qu'intérêt amoureux de Screech, a publié une photo du couple, en disant: "Mon premier amour à l'écran, Dustin Diamond, a gagné ses ailes d'ange aujourd'hui".