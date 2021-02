Carla Bruni en duo avec sa fille Giulia: cette vidéo pleine de tendresse filmée par Nicolas Sarkozy

Elle a l'amour pour la musique qui coule dans ses veines... La petite Giulia Sarkozy, âgée de 9 ans, issue de l'union entre Carla Bruni et l'ancien président français Nicolas Sarkozy est talentueuse, comme le montre une vidéo filmée par son père Nicolas Sarkozy. Sur ces quelques minutes de prestation, on peut entendre la voix cristalline de la petite fille qui accompagne sa maman à la guitare en chantant. Elles interprètent ensemble le tube de Sia "Snowman".

Carla Bruni semble très fière de sa progéniture. Un aperçu de son sourire montre à quel point la mère profite de cet instant de tendresse partagée avec sa fille.

En légende de cette publication sur Instagram, Carla, fière maman a écrit: "Quelle joie de t’accompagner quand tu chantes mon amour..... Giulia & Snowman specials thanks to the cameramen @nicolassarkozy", soit en français "Merci au cameraman Nicolas Sarkozy".