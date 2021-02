Meghan Markle ne reviendra pas en Angleterre cette année: la duchesse est-elle enceinte?

Elle a déjà annoncé qu'elle ne viendrait pas l'été prochain en Angleterre aux côtés de son époux le prince Harry pour célébrer les 100 ans de son grand-père, le duc d'Edimbourg et l'anniversaire officielle de la Reine qui sont célébrés au mois de juin.

Selon une source proche de la duchesse, Meghan ne souhaiterait pas faire de l'ombre aux seniors de la famille royale en se retrouvant sous les feux des projecteurs braqués sur elle.

Une source du palais de Buckingham a déclaré au Daily Mail, "que se projeter déjà à des événements pour le mois de juin prochain était prémédité sachant que l'incertitude règne à ce sujet en raison de la situation imprévisible de Covid. Mais il a été communiqué que le prince Harry serait seul en cas d'un retour."

"Il s'agit d'une décision "personnelle et pratique" du couple, mais cela aiderait certainement les responsables du palais à naviguer dans ce qui est susceptible d'être une situation assez délicate", a expliqué une autre source.

Alors que le Daily Mail infère que le petit Archie ne fera pas partie du voyage, beaucoup se demandent si la vraie raison derrière cette absence de la duchesse ne serait pas plutôt une raison "médicale". Comme le révélait le magazine Cosmopolitan fin de l'année dernière, la priorité numéro 1 du couple formé par Harry et Meghan est désormais d'agrandir la famille et de donner un frère ou une petite soeur à Archie.

Nul doute que la duchesse souhaite entamer une nouvelle grossesse dans les meilleures conditions qui soient, pour elle et pour son futur enfant et qu'un voyage en Angleterre pourrait constituer une source de stress ou tomber au mauvais moment... La duchesse aura peut-être déjà accouché et voyager avec un bébé de quelques semaines n'est pas quelque chose de facile.