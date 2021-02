Claire Chazal cambriolée: voici le montant du butin dérobé à son domicile

Le week-end dernier, Claire Chazal a été victime d'un cambriolage à son domicile parisien. Lorsqu'elle est rentrée chez elle samedi en fin de journée, peu avant le couvre-feu, elle a découvert que la porte avait été fracturée et son appartement était sans dessus dessous.

"Son logement a été entièrement fouillé", a révélé une source proche à Actu17, confirmée par Closer.

On lui aurait dérobé 800 euros en liquide et elle aurait évalué le montant total de son préjudice à 41.000 euros. Les cambrioleurs se sont échappés et une enquête est en cours.