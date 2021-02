Philippe Etchebest contacté pour participer… aux Anges de la télé-réalité: découvrez sa réaction

Dimanche, Philippe Etchebest participait à l'émission On refait la télé, sur les ondes d'RTL. À cette occasion, il a expliqué avoir été approché par Les Anges de la télé-réalité. Et il a été plutôt choqué qu'on pense à lui pour ce genre de programme.

"Je ne ferai jamais ça", a lancé le célèbre chef, pour qui prendre part à ce genre de programme n'a aucun intérêt : "C'est la honte", a-t-il ajouté.

Il a expliqué ne pas comprendre pourquoi la production de cette émission a pensé à lui. "Apparemment, il fallait que j’aide les gamins à monter un restaurant. Mais ça ne va pas ou quoi ? Niet. Mais ça ne va pas ! Vous n’auriez même pas dû penser à m’appeler. Je ne ferai jamais ça quoi. Mais voilà, il en faut pour tous les goûts", a-t-il déclaré.

Dans Top Chef, hors de question de faire du buzz à tout prix comme le font les candidats des Anges. Ce n'est pas le but : "Je crois que ça a dû arriver par le passé, et ils ont vite été recadrés. Je ne veux pas de ça. C’était au début, après j’ai dit à la prod: 'Non, non, on fait de la cuisine nous'."