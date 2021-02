Natalie Portman n'aura jamais un compte Facebook même si elle était à l'université avec Mark Zuckerberg

Elle a peut-être 7,3 millions d'abonnés sur Instagram, mais Natalie Portman n'a pas l'intention d'ouvrir prochainement un compte sur le média social Facebook. Lors d'une interview avec l'émission télévisée australienne "The Project Tuesday", la star hollywoodienne de 39 ans a expliqué qu'elle pensait que Facebook avait encore un long chemin à parcourir pour filtrer les fausses informations.

"Vous savez, Facebook a commencé à l'université alors que j'y étais [de 1999 à 2003]. Je n'ai pas décidé de rejoindre cette plate-forme quand j'étais là-bas et je ne l'ai pas toujours pas fait'', a-t-elle déclaré à Lisa Wilkinson.

La mère de deux enfants a également affirmé que le réseau social devait assumer davantage la responsabilité des contenus publiés sur sa plate-forme.

"Ce sont des plates-formes de publication, qui présentent des informations que les gens considèrent comme des faits", a-t-elle expliqué.

Ironiquement, Natalie a un lien personnel avec Facebook, après avoir étudié aux côtés de son fondateur Mark Zuckerberg à l'Université Harvard.

S'adressant au magazine People en janvier de l'année dernière, Natalie a déclaré qu'elle se sentait "reconnaissante'' d'avoir grandi dans un monde sans médias sociaux.

"J'ai vraiment pu vaquer à mes occupations sans les documenter à la consommation publique. Ce qui était vraiment chanceux", a-t-elle déclaré. "Parce que, devinez quoi? C'est bien d'aimer, de faire des erreurs et de faire des choses stupides quand on est adolescent et jeune adulte et que ça ne vous chasse pas pour toujours", a ajouté Natalie.

