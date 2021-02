En colère à cause de la question d'une journaliste, Bernard Tapie lui raccroche au nez en plein direct (vidéo)

Interrogé sur les ondes de France Info au sujet du départ du coach de l'Olympique de Marseille, André Villas-Boas, Bernard Tapie s'est emporté : "Que la comédie s'arrête ! L'entraîneur, il veut démissionner, on s'en fout, qu'il parte ! S'il n'est pas content, je comprends. Maintenant, il y en a un autre qui doit l'imiter. C'est celui qui est en train de foutre cette pagaille. Le président Jacques-Henri Eyraud, de lui-même, il doit comprendre qu'il n'est pas à sa place !", a-t-il lancé.



Quand la journaliste a rappelé les critiques d'André Villas-Boas contre les anciens dirigeants de l'OM, Bernard Tapie (ex président de l'OM) est sorti de ses gonds. "Attendez ! Si ça vous amuse de me parler du commentaire de cet abruti, je raccroche ! On est d'accord ?", s'est-il énervé. Une menace mise à exécution après la dernière question de la journaliste : "Vous n'êtes pas d'accord avec le fait qu'il développe un OM transparent et ouvert du coup ?".