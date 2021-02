Tessy de Luxembourg n'est pas ravie du traitement reçu aux funérailles du Grand-Duc Jean et elle le fait savoir

Fiancée depuis le réveillon du nouvel an à un entrepreneur suisse appelé Frank, Tessy, l'ancienne épouse du prince Louis de Luxembourg et mère de ses deux enfants, Gabriel et Noah veut démarrer une nouvelle vie. Pourtant la jeune femme de 34 ans semble nourrir encore quelques rancoeurs à l'égard de son ex belle-famille, la famille grand-ducale du Luxembourg, comme elle l'a partagé dans une publication sur Instagram, consacré au Grand-Duc Jean décédé en avril 2019. Tessy loue les qualités humaines du grand père de son ex époux en évoquant un "homme exceptionnel et gentil qui l'a acceptée tout de suite comme si elle était de la famille". Ses enfants l'appelaient affectueusement "Urapapa".

Alors que la jeune femme était très proche de lui, elle regrette que lors des funérailles du Grand-duc, elle a été placée au fond "derrière une "énorme colonne de béton''.

Et de commenter: "Lors de ses funérailles, même si j'ai été placée complètement à l'arrière avec une énorme colonne de béton devant moi pour que je ne puisse rien voir, je savais qu'il savait que j'étais là pour lui. Cela ne me dérangeait pas que les journalistes soient assis avec la famille pendant que j'étais mise là où ils ont décidé de me mettre."

Le grand-duc Jean, qui a régné pendant 36 ans mais s'est retiré en 2000 en faveur de son fils aîné Henri, est décédé en avril 2019, des semaines après que Tessy et le prince Louis aient officiellement divorcé.

