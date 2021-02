La petite amie de Dustin Diamond (Screech dans "Sauvés par le gong") révèle les derniers jours de l'acteur: "Il avait très peur de mourir"

La petite amie de Dustin Diamond et son meilleur ami ont révélé les détails déchirants des derniers jours de la star de "Sauvés par le gong", dans une interview exclusive accordée au Daily Mail.

Diamond, 44 ans, est décédé lundi, trois semaines seulement après avoir reçu un diagnostic de cancer des poumons de stade IV.

La petite amie de Diamond, connue sous le nom de Tash, 39 ans, explique: "Il était l'amour de ma vie. Nous avons planifié un avenir ensemble et avons souvent parlé d'avoir des enfants. J'ai le coeur brisé."

La jeune femme a également partagé des photos des derniers instants de Dustin Diamond, lui tenant la main à l'hôpital.

Tash, une pharmacienne, a déclaré qu'elle était dévastée et que tout son monde avait été bouleversé par la perte de son petit ami. Et de préciser qu'elle chérira toujours la dernière fois qu'elle a pu lui parler - juste un jour avant sa mort.

"Même s'il avait du mal à respirer et avait du mal à parler, il m'a murmuré: "Je t'aime","Je lui ai dit que je l'aimais en retour".

Tash a précisé que Dustin était décédé dans la maison d'un ami à Fort Meyers, où il avait été conduit de l'hôpital pour recevoir les soins palliatifs.

Diamond est décédé alors qu'il était toujours sur la civière de l'ambulance dans la pièce avant de la maison. Le travailleur de l'hospice et son ami Jules préparaient sa chambre, quand Tash l'a trouvé sans vie. Il a été déclaré mort peu de temps après par le personnel d'urgence.

Tash et l'ami de Dustin, Dan Block avaient suivi le véhicule de transport de l'hôpital à la maison de leurs amis. Ils sont arrivés quelques minutes après Dustin, a déclaré Tash. "Après être sorti de notre voiture, je suis entré dans la maison pour être avec Dustin. C'est à ce moment-là que j'ai découvert qu'il ne respirait pas'', a-t-elle déclaré.

Dan Block, président de Insurance Kings et meilleur ami de Dustin, a déclaré que ce qui s'était passé le week-end avant sa mort était inattendu.

"Dustin venait juste de sortir de l'hôpital plus tôt dans la semaine. Il était resté chez son ami Jules parce que la maison qu'il partageait avec Tash était en cours de rénovation, donc pour sa santé, il a été décidé qu'il allait vivre chez Jules. Jules a remarqué vendredi matin qu'il avait des problèmes respiratoires, alors elle a appelé le 911 et il a été transporté d'urgence à l'hôpital. J'ai parlé avec Dustin la nuit précédente, jeudi, il m'a dit qu'il souffrait beaucoup et que les médicaments qu'il prenait ne fonctionnaient pas. Mais il était ravi de voir son père qui partait de Californie pour le voir le lendemain matin", a-t-il déclaré.

Block a déclaré que lorsque Dustin est arrivé à l'hôpital vendredi, ses enzymes hépatiques étaient cinq fois plus élevées que la normale, ses poumons se remplissaient de liquide et il avait du mal à respirer.

"Vendredi et samedi derniers, il a pu parler et dimanche, il avait de réels problèmes de respiration et à peine parler. Il a pu dire quelques choses dimanche et a pu demander un smoothie. Mais il souffrait. Il est devenu vraiment mal dimanche soir."

"Il avait très peur de mourir", a précisé Tash.

La jeune femme a également évoqué comment elle a rencontré l'acteur.

"Nous nous sommes rencontrés sur Facebook en juin, nous avions des amis communs. Un jour, j'ai reçu un message de lui, quelque chose comme "Bonjour, comment vas-tu?". Je ne pensais pas que c'était lui mais je pensais qu'il était peut-être un Troll, alors j'ai décidé de jouer le jeu", précise la jeune femme.

"Je n'étais pas sûr de parler au vrai Dustin Diamond jusqu'à ce que je le rencontre en personne et nous avons juste cliqué. ''

Au cours du premier mois, elle savait qu'il était le bon et ils n'ont jamais vraiment été séparés depuis. "Dustin a emménagé chez moi en septembre dernier, nous prévoyions de passer le reste de nos vies ensemble."

Une chose qu'elle veut que les gens sachent est: "Il avait le plus grand cœur". "Il était reconnu partout où nous allions mais il aurait préféré être juste une personne normale".