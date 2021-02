Rebel Wilson et Jacob Busch, c'est fini: la star s'explique

Mardi, Rebel Wilson a confirmé qu'elle s'était séparée de son petit ami Jacob Busch. Selon E! News, l'actrice de 40 ans a choisi de cesser sa relation avec son petit ami après avoir réalisé que "la relation avait suivi son cours''.

"Il n'y a pas eu de moment déterminant qui a mis fin aux choses, la relation a juste suivi son cours et s'est petit à petit effritée'', a déclaré une source au site d'information.

Et bien que leur histoire d'amour soit terminée, Rebel et Jacob, 29 ans, semblent toujours être amis. "Ils ont passé un bon moment ensemble et restent de bons amis", a ajouté cette source.

"Rebel et Jacob pourraient même finir passer encore du temps ensemble à l'avenir. Jacob a beaucoup d'amour et de respect pour Rebel et elle occupera toujours une place spéciale dans son cœur. Il l'adorait", explique cette confidente.

Mardi, l'actrice de 40 ans - qui a perdu 30 kilos l'année dernière - a annoncé qu'elle était de nouveau célibataire. Peu après, elle a partagé un nouveau portrait sur Instagram où elle avait l'air glamour dans une robe en jeans bleue.