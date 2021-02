Gad Elmaleh se confie sur son coup de foudre pour Charlotte Casiraghi et livre quelques infos sur la famille princière

Dans un entretien accordé au magazine Paris Match, l'humoriste Gad Elmaleh s'est laissé aller à quelques confessions concernant Charlotte Casiraghi, dont il est séparé depuis 2015 mais avec qui il a un fils, Raphaël.

Il raconte qu'en 2011, c'est une amie commune Virgnie Coupérie, qui les a présentés. Il devait boire un café avec son amie et… "Charlotte était là, je suis tombé amoureux", raconte-t-il.

Un véritable coup de foudre et le début d'une belle histoire d'amour, mélange "glamour et paillettes" et "semoule et boulettes", plaisante-t-il. Mais cela ne fait pas peur : "Je suis un 4x4 social, je peux me balader sur tous les terrains", dit-il.

Dans la famille Grimaldi, il est très bien accueilli, explique Gad Elmaleh : "avec chaleur", décrit-il.

Caroline de Hanovre est "très drôle, fine et élégante", décrit-il. Et le prince Albert est un "très bon imitateur", lance encore Gad.

De sa relation avec Charlotte est né Raphaël, en 2013. Il dit de lui : "Il monte à cheval comme sa mère et fait le show comme son père. C'est un mélange 'monakech'", plaisante-t-il enfin.

Aujourd'hui, leur histoire est terminée, Gad Elmaleh est célibataire "mais pas malheureux" pour autant, conclut-il.