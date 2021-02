Si DJ de la "Fête à la maison" avait rencontré les acteurs de "Sauvés par le gong", avec lequel serait elle sortie?

L'actrice qui interprétait DJ dans la série "La fête à la maison", Candace Cameron, a posté une vidéo dans laquelle elle répond aux questions des fans. Et l'une d'entre elles était très inattendue et a beaucoup fait sourire l'actrice.

Un fan lui a demandé si le personnage de DJ qu'elle incarnait aurait préféré avoir une romance avec Zack ou Slater de la série "Sauvés par le gong", ce à quoi l'actrice a répondu: "DJ sortait avec Steve qui faisait partie de l'équipe des lutteurs quand elle était au lycée. Donc je pense qu'entre Zack et Slater, elle serait sortie avec Slater. Et je suis sure que la plupart d'entre vous aurait parié sur Zack, mais non..."

L'acteur qui interprétait Slater a remercié Candace Cameron pour sa réponse, en repostant la vidéo de l'actrice et en commentant: "Dommage qu'on n'a pas tourné un épisode qui regroupait les deux séries."

Les deux séries, la "Fête à la Maison" et "Sauvés par le gong", cartonnaient à la fin des années 80 et au début des années 90.