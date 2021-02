"Arrêtez de parler": une réunion zoom vire au CHAOS total (vidéo)

La réunion zoom du conseil paroissial de Handforth, dans le nord-ouest de l'Angleterre, va rester longtemps dans les mémoires... Le moment est devenu viral après avoir sombré dans le chaos. Des images montrent des conseillers s'échanger des insultes avant de quitter l'appel.

Le président du conseil Brian Tolver dit au secrétaire de séance Jackie Weaver: "Arrêtez de parler", "vous n'avez aucune autorité ici". En réponse, Jackie Weaver retire Tolver de l'appel Zoom et le place dans une attente virtuelle.

Après l'expulsion de Tolver, le vice-président Aled Brewerton, rejoint par un homme plus âgé et anonyme, se met à crier à Mme Weaver de "lire le règlement".

Lorsque la conseillère Susan Moore tente d'appeler au calme et à la civilité, la réunion dégénère encore plus avec un rire semi-hystérique. Deux autres conseillers, M. Brewerton et Barry Burkill, finissent pas être expulsés.

Les autres participants votent alors pour ne pas autoriser les trois hommes à revenir dans la réunion, la commissaire Cynthia Samson comparant l'un d'entre eux à une "hyène rieuse".

La vidéo de l'étrange réunion du 10 décembre a été publiée sur le site web du conseil du Cheshire avant d'être partagée sur Twitter des milliers de fois. Depuis, la vidéo est devenue virale et le nom de Jackie Weaver est devenu tendance sur Twitter.