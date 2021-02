Jennifer Lawrence blessée par une "explosion de verre" en plein tournage

Jennifer Lawrence a été blessée sur le tournage de son dernier film tôt vendredi matin à Boston, après qu'une "explosion de verre contrôlée" ait dérapée. Son oeil a été touché et sa paupière coupée, selon TMZ. Le tournage de "Don't Look Up" pour Netflix qui a débuté il y a quelques semaines a été suspendu.



Jennifer Lawrence tenait son visage lorsque les ambulanciers sont arrivés, selon deux sources.



"Don't Look Now", réalisé par Adam McKay, a un casting impressionnant. L'actrice donne la réplique à Meryl Streep, Leonardo DiCaprio, Chris Evans, Timothee Chalamet et Ariana Grande.