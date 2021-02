Super Bowl 2021: The Weeknd assurera le show succédant à Jennifer Lopez et Shakira

Le show du Super Bowl est un immanquable. Jennifer Lopez et Shakira avaient donné une performance remarquable en 2020, The Weeknd leur succédera cette année.

Le Super Bowl se tient ce dimanche 7 février en Floride aux Etats-Unis. Côté sport, les Tampa Bay Buccaneers affronteront les Kansas Chiefs. Côté musique, The Weeknd succède cette année à Jennifer Lopez et Shakira.

A cause de la pandémie, le show ne sera pas celui auquel les téléspectateurs sont habitués. The weeknd a annoncé qu’il n’y aurait pas d’invités. "J’ai lu beaucoup de rumeurs, a-t-il déclaré au Hollywood Reporter. Il n'y avait pas de place pour en intégrer dans le récit que je vais raconter dans la performance. Donc, il n'y aura pas d'invités surprise, non."

Avant le match, le public présent pourra néanmoins profiter de la performance de Miley Cyrus, mais aussi d’un texte de la poétesse Amanda Gorman, déjà présente à l’investiture de Joe Biden. Elle lire un poème en hommage à ceux qui se battent contre le coronavirus.

