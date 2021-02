Even Rachel Wood accuse Marilyn Manson de violences émotionnelles et sexuelles: "Je pensais que j’allais mourir en permanence"

Even Rachel Wood était en couple avec le chanteur Marilyn Manson de 2007 à 2010. Récemment, l’actrice américaine a confié avoir été victime d’abus émotionnels et sexuels.

Marilyn Manson fait l’objet de plusieurs plaintes de harcèlement et de viol. Son ex, l’actrice américaine Even Rachel Wood fait partie des accusatrices. Elle s’est confiée en story Instagram racontant notamment que le chanteur l’insultait parce qu’elle était juive: "Il dessinait des croix gammées sur ma table de chevet quand il était en colère contre moi."

Selon ses dires, Marilyn Manson se disait aussi heureux qu’elle ne soit pas "juive de sang, mais de conversion". Elle dévoile: "Je n’ai jamais eu aussi peur de ma vie, je pensais que j’allais mourir en permanence."

De son côté, Marilyn Manson affirme que ces allégations sont "d’horribles distorsions de la réalité".

