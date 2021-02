Benjamin Castaldi confie ses regrets à propos de Loana: "Elle est une victime collatérale de la télé-réalité"

Benjamin Castaldi a confié que Loana était "une victime collatérale" de la télé-réalité. Pour lui, le fait d’être la première star de télé-réalité venait avec son lot de mauvaises surprises. Il a exprimé ses regrets sur RTL.

En 2001, Loana remportait la première saison de Loft Story, pionnière en matière de télé-réalité en France. Depuis, elle a connu une véritable descente aux enfers. En 2018, elle écrivait un livre "Si dure est la nuit, si tendre est la vie". Elle y confiait ses problèmes d’addictions aux drogues et à l’alcool.

Pour Benjamin Castaldi, les ennuis de Loana ne sont pas dus au hasard. "Loana est une victime collatérale de la télé-réalité. Après c’est toujours pareil on met le pied à l’étrier à des jeunes, s’ils ne savent pas monter à cheval c’est pas notre faute. Mais je trouve qu’on ne l’a pas aidée suffisamment ça c’est sûr," explique-t-il sur RTL.

"Loana était très mal entourée, je pense que dans ce métier vous avez de vilaines tentations qui sont essentiellement la came et la fête et l’alcool, si vous faites un détour par ces chemins là si vous n’êtes pas entouré parfois vous n’en revenez pas et Loana est tombée la tête la première dedans," conclut-il.

