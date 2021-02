Jennifer Aniston poste une photo: les fans deviennent COMPLETEMENT fous

Jennifer Aniston et Brad Pitt à nouveau en couple ? Les fans en rêvent ! Ils y pensent tellement qu’ils prennent parfois leurs rêves pour la réalité. Il a suffi d’une simple photo de l’actrice pour lancer la rumeur d’une nouvelle idylle entre les deux stars.

Jennifer Aniston et Brad Pitt ont été mariés de 2000 à 2005. Le couple s’était séparé après que Brad Pitt ait rencontré Angelina Jolie avec qui il a eu 6 enfants. En 2016, les stars divorcent. Depuis, les fans n’attendent qu’une seule chose: la reprise d’une idylle entre Jennifer et Brad.

Après une entrevue très complice aux SAG Awards entre les deux acteurs début 2020, les fans sont à l’affût du moindre signe. Lorsque Jennifer Aniston a publié une photo sur sa story Instagram montrant un homme (visage caché) allongé à ses côtés sur un canapé avec son chien, les internautes sont littéralement devenus fous.

Des milliers d’abonnés sont persuadés que cet homme est Brad Pitt. Actuellement, Jennifer Aniston est en plein tournage de la saison 2 de "The Morning Show" et Brad Pitt dans le thriller "The Buller Train" non loin de là. Il n’en faut pas plus pour étayer les théories les plus dingues.





