Absence de Loïc de Koh-Lanta à une course hommage à Bertrand-Kamal: blessé par les reproches, il répond

Samedi plusieurs anciens candidats de Koh-Lanta se sont retrouvés lors d'une course organisée par Denis Brogniart. Le but de l'opération : rendre hommage à Bertrand-Kamal, candidat décédé peu de temps après le tournage, mais aussi de récolter des fonds en faveur de la recherche contre cancer.

Le présentateur emblématique de l'émission s'est félicité du résultat : "Journée géniale #pourbertrandkamal ! Plus de 11000 euros collectés pour la recherche contre le cancer du pancréas ! Merci de votre générosité", a écrit Denis Brogniart sur Instagram au terme de l'événement.

Candidats de la dernière saison et d'éditions plus anciennes s'étaient rendez-vous. Claude, Coumba, Mathieu, Alix ou encore Dorian étaient de la partie, mais l'absence de Loïc, candidat emblématique et ami de Bertrand-Kamal, a été remarquée par certains.

Plusieurs personnes lui ont apparemment reproché son absence via Instagram. Il a donc réagi dans une mise au point ferme.

"Je veux bien qu’on reçoive des messages méchants pour je ne sais quelles raisons. Mais parfois, il faudrait peut-être arrêter non ? Les personnes qui envoient ce genre de messages vous dormez mieux le soir ? Je suis désolé mais se permettre de parler sans connaître la vie de la personne, c’est NON. Expliquez-moi juste à quoi ça sert, à part faire mal", a-t-il écrit, blessé par ces accusations.

Il a ensuite remercié tous ses abonnés qui le suivent et qui sont pour la plupart bienveillants.



©Instagram Loïc Koh-Lanta