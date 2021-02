Le fondateur de la première messagerie sud-coréenne va donner la moitié de sa fortune

L'une des cinq plus grandes fortunes sud-coréennes, Kim Beom-su, fondateur de KakaoTalk, l'application de messagerie la plus populaire du pays, a promis lundi de donner plus de la moitié de son argent à des fins philanthropiques.

M. Kim est un des rares self-made-men de Corée du Sud et sa fortune est estimée à 9,4 milliards de dollars par le magazine Forbes. Sa décision est relativement inhabituelle dans une économie dominée par les chaebols, les grands conglomérats familiaux.

"J'ai promis de donner plus de la moitié de mes avoirs pour résoudre les problèmes sociaux", a déclaré à l'occasion du Nouvel an lunaire M. Kim dans un message à tous les employés du groupe Kakao, que l'AFP a pu consulter.

Fondé en 2010, Kakao propose tout un tas de services sur mobiles. Son application phare, KakaoTalk est installée sur 90% des smartphones en circulation en Corée du Sud.

Forbes présente M. Kim comme "le plus grand gagnant" de 2020 en Corée du Sud, une année où les services en ligne ont partout décollé du fait de la pandémie.

L'engagement à donner plus de la moitié de sa fortune à des organisations caritatives si on est milliardaire est au coeur de l'initiative "Giving Pledge", ou "Promesse de donation", lancée en 2010 par les Américains Warren Buffett et Bill Gates.

Plus de 200 super-riches ont promis de le faire, selon le site internet de Giving Pledge. Mais cette initiative a eu du mal à trouver un écho en Asie orientale. Rares sont les fortunes chinoises, hongkongaises et taïwanaises qui s'y sont associées. Et jusqu'alors, aucun Japonais et aucun Sud-Coréen n'avait rallié le mouvement.

Dans son message, M. Kim dit qu'il va signer un engagement écrit, tout en précisant que les détails de son don ne sont pas arrêtés.

Kakao a dégagé 120 milliards de won (107 millions de dollars) de bénéfice opérationnel au troisième trimestre, un chiffre en hausse de 103% sur un an.