Jonathan Zaccaï: l'acteur se lance dans l'écriture et publie son premier roman "Ma femme écrit"

Comédien belge renommé, il est à l'affiche de nombreux programmes à succès comme Infidèle ou encore Le bureau des légendes. Mais c'est d'un autre de ses talents que Jonathan Zaccaï vient parler ce lundi sur le plateau du RTL Info avec vous. Le comédien et désormais écrivain publie son premier roman intitulé "Ma femme écrit".

Dans ce premier livre, il narre l'histoire d'un comédien qui vient de perdre sa mère également actrice. Il décide d'écrire un roman sur elle quand il découvre avec surprise que son épouse scénariste est déjà en train d'écrire son histoire. Ulcéré, il tente en vain de faire renoncer sa compagne, qui devient dès lors une adversaire. "Il le vit très mal, il a l'impression d'être dépouillé par sa femme et qu'elle lui déclare une forme de guerre", explique Jonathan Zaccaï. Une paranoïa s'installe et le personnage pense peu à peu être au centre d'un complot.

Jonathan Zaccaï est lui-même acteur, fils d'une artiste et marié à une femme scénariste. "Il y a beaucoup de moi", admet-il. Le livre a tout l'air d'un autofiction mais ce n'en est pas une. Une fine frontière avec laquelle l'auteur joue volontairement : "C'est ce que je voulais, cela joue avec les gens. On pense qu'on est dans le réel et au fur et à mesure on dérape un peu trop pour le rester".

Habitué des plateaux de cinéma, Jonathan Zaccaï explore ici une autre façon de raconter une histoire. Selon lui, l'écriture lui permet de "raconter ce que le personnage imagine sur une situation donnée, ce qui est moins évident au cinéma et qui me permet de rentrer dans la spirale de la paranoïa. L'écriture est finalement une autre empreinte que l'image plus profonde des personnages et des choses". "J'ai l'impression de me dévoiler plus à travers l'écriture qu'à travers tous mes rôles sans être une exhibition gratuite", ajoute-t-il.

