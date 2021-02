Cette rencontre improbable entre Jean-Jacques Goldman et un candidat de Tout le monde veut prendre sa place (vidéo)

Jean-Jacques Goldman, personnalité préférée des Français, mais également très appréciée par les Belges, se fait très discret dans les médias depuis une dizaine d'année. Une rencontre fortuite avec le chanteur en est d'autant plus marquante pour ses admirateurs. Stephan, champion de Toute le monde veut prendre sa place depuis le 1er février 2021, a raconté comment il s'est retrouvé nez à nez avec le célèbre musicien.

"Je l’ai rencontré lors d’une semaine passée au ski. On s’est croisé... C'est d'abord ma compagne Murielle qui l’a croisé en premier. Elle était à pied, il faisait son footing sur la route du village. Je ne l’ai pas crue pendant deux jours", a relaté Stephan. Et le candidat de poursuivre : "Le troisième jour, on est partis un peu plus tard. Ma femme me dit : 'On va au même endroit, au même moment, dans la station voir Jean-Jacques Goldman. Et puis là, on l'a vu, il allait aux poubelles emmener son tri sélectif".