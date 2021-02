La princesse Eugenie d'York, petite-fille de la Reine Elizabeth d'Angleterre, a accouché

La princesse Eugénie a donné naissance à son premier enfant, un petit garçon né ce mardi matin. La petite-fille de la reine, âgée de 30 ans, avait son mari Jack Brooksbank à ses côtés à l'hôpital de Portland, situé dans le centre de Londres, où leur fils - le neuvième arrière-petit-enfant de la reine - est né à 8h55. C'est également dans cet établissement que Meghan Markle avait accouché d'Archie.

Le nouvel arrivant, qui est 11e dans l'ordre de succession au trône, pèse 3,6 kg. Le jeune couple a rompu avec la tradition en partageant une photo en noir et blanc sur le compte Instagram d'Eugénie de leur petit garçon en montrant sa petite main.

La jeune maman a légendé le message avec trois petits cœurs bleus.

La Reine, le duc d'Édimbourg, le duc d'York, Sarah, la duchesse d'York et M. et Mme George Brooksbank ont été informés et sont ravis de la nouvelle, a annoncé le palais de Buckingham, ajoutant que "Son Altesse Royale et son enfant vont bien".

Le jeune frère de la duchesse de Cambridge, James Middleton, a été parmi les premiers à féliciter Eugenie et son mari, ambassadeur d'une marque de tequila, en écrivant sur Instagram: "Une si merveilleuse nouvelle''.