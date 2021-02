Loana invitée sur le plateau de TPMP raconte sa descente aux enfers: les téléspectateurs sont sous le choc

Nous vous l'annoncions il y a quelques jours, Loana va mieux. La star de téléréalité était réapparue sur les réseaux sociaux, le visage reposé. Vendredi dernier, après plusieurs mois de silence, Loana a documenté sur son compte Instagram sa dernière séance de remise en beauté, lors de laquelle elle s'est rendue chez le coiffeur et a posé des extensions capillaires.

Ce mardi soir, Loana était l’invitée surprise de Cyril Hanouna dans l'émission Touche pas à mon poste. La star a créé la stupéfaction parmi les téléspectateurs en racontant sa descente aux enfers et son addiction à la drogue. Et de détailler: “Je faisais 49 kilos, je ne mangeais plus, je ne dormais plus. J’ai voulu arrêter et je crois que ça a été le moment le plus pénible de ma vie.”

Loana raconte avoir contemplé la mort. Elle a fait plusieurs tentatives de suicide: “On regarde le soleil pour la dernière fois, on fait un câlin à son chien pour la dernière fois; et on prend des médicaments pour en finir avec la vie. Je n’ai pas essayé qu’une fois, j’ai essayé sept fois, j’ai fait deux arrêts cardiaques et trois comas.”

En conséquences de ses excès, Loana est marquée, son physique transformé.

Sur Twitter, les téléspectateurs se sont empressés de réagir: “Cyril Hanouna, aide-la au lieu de l’exposer comme un animal de foire”,

“Elle a tellement souffert, c’est trop choquant.”

D'autres ont comparé la star à Britney Spears.