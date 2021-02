"Je suis là et je ne suis pas un chaton": cet avocat n'arrive pas à ôter ce filtre en pleine audience virtuelle (vidéo)

Pas facile de garder son sérieux quand un filtre a été laissé sur sa session Zoom, et qu'on est en pleine séance virtuelle de travail. C'est ce qui est arrivé à un avocat américain. Il s'est présenté au tribunal virtuel du 394e district du Texas avec un filtre activé en tête de... chaton. Le mignon petit chat bougeait ses lèvres et ses yeux, alors que Rod Ponton et son assistant tentaient de retirer ce filtre inadéquat en plein procès virtuel, rapporte ce matin le journal The Guardian.

Le juge qui présidait la séance a ensuite publié cette vidéo en conseillant à tous les télétravailleurs: "Si un enfant a utilisé votre ordinateur avant de rejoindre une audience virtuelle, vérifiez les options de votre session zoom pour vous assurer que les filtres sont désactivés. Ce chaton vient de faire une annonce officielle sur une affaire dans le 394e district du Texas..."