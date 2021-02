Le prince Charles et Camilla ont reçu leur première dose du vaccin

Le prince Charles et Camilla ont reçu leur première injection du vaccin contre le coronavirus, a annoncé mercredi Clarence House, la résidence officielle londonienne du prince britannique de 72 ans et de son épouse de 73 ans.

L'héritier de la couronne avait été testé positif au coronavirus en mars mais n'a souffert que de légers symptômes. Il n'avait pas dû être hospitalisé mais avait temporairement perdu le goût et l'odorat.

L'expérience de la maladie l'avait rendu plus déterminé à oeuvrer pour replacer la nature "au centre de tout", avait-il souligné en juin.

"Plus nous affaiblissons le monde naturel, plus nous détruisons la biodiversité, plus nous nous exposons à ce genre de danger", avait-il affirmé. "Nous avons connu d'autres désastres avec le Sars et Ebola et Dieu sait quoi d'autre. Toutes ces choses sont liées à la perte de biodiversité."

Charles avait déclaré en décembre attendre patiemment son tour pour être vacciné. La reine Elizabeth II, 94 ans, et son époux le prince Philip, âgé de 99 ans, ont reçu leur première dose de vaccin début janvier.