Kendji Girac fait des confidences sur sa fille Eva Alba: "Elle me ressemble un peu"

Kendji Girac est devenu papa d'une petite fille prénommée Eva Alba le 26 janvier dernier. Il s'est confié sur sa nouvelle paternité sur les ondes de Chérie FM en France.

"C'est la nouvelle de l'année", a confié Kendji Girac sur Chérie FM. Le chanteur est en effet devenu papa le 26 janvier dernier. Sa compagne, dont l'identité n'a pas été dévoilée, a donné naissance à une petite fille prénommée Eva Alba. "Pour moi, c'est un bonheur qui se rajoute dans la famille. J'ai un tout petit truc, c'est minuscule. Elle a deux semaines aujourd'hui. C'est incroyable. Les nuits sont compliquées mais on pense à l'amour et au bonheur."

Mais à qui ressemble le bébé ? "Elle me ressemble un peu", a simplement répondu le chanteur de 24 ans, qui ne sait pas encore s'il souhaite agrandir la famille rapidement. "Je laisse faire un peu la vie. Après, je ne veux pas beaucoup d'enfants non plus. Avec les temps qui courent, faire un enfant, c'est compliqué. Avec tout ce qui se passe, ça fait peur. On n'a pas envie de mettre un enfant au monde. Et avec l'avenir qu'on leur réserve, c'est un peu incertain."