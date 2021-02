Mohamed (Koh Lanta) méconnaissable: qu'est-il arrivé à son visage? (vidéo)

Mohamed, ancien candidat de Koh Lanta, vient de publier une vidéo sur son compte Instagram. Elle fait beaucoup réagir ses fans.

Mohamed est un ancien aventurier de Koh Lanta. Souvenez-vous, en 2005, c'est lui qui avait failli tuer une chèvre lors du tournage pour la manger avec les autres candidats. Ce mardi 9 février, il a publié une nouvelle vidéo sur son compte Instagram. Hilare, Mohamed apparaît le visage très gonflé et les yeux quasi fermés. "On a chaud, on n'en peut plus, dit-il en rigolant. Oh la gueule. C'est un chantier ma tête." Mais pourquoi son visage est-il comme ça ? En fait, Mohamed a été opéré pour soigner l'un de ses complexes... ses cheveux. Il a eu recours à une greffe de cheveux à Istanbul, en Turquie.

"Je vais arriver à Paris, je vais me la péter: "ouais, j'ai fait un combat de boxe". Mytho !" En effet, pour l'instant, le résultat n'est pas encore visible... mais son visage, lui, est bien marqué par l'opération, ce qui semble beaucoup le faire rire.