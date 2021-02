Caroline Receveur "enceinte"? Elle répond à ceux qui lui disent qu'elle a "grossi"

Après avoir publié une photo en bikini dans sa story Instagram, Caroline Receveur a reçu de nombreux messages lui demandant si elle était enceinte car elle semblait avoir "grossi". L'influenceuse a décidé de mettre les choses au clair avec sa communauté.

Non, Caroline Receveur n'attend pas son deuxième enfant. Oui, elle a grossi. C'est elle qui le dit sur Instagram et elle "s'en fiche". Par contre, ce que l'influenceuse, dévoilée dans l'émission Secret Story, n'apprécie pas, c'est le jugement que se permet de faire sa communauté. En fait, tout est parti d'une photo d'elle en bikini, qu'elle a partagée dans sa story. Suite à cela, de nombreux abonnés lui ont demandé si elle était enceinte ou lui ont simplement dit "tu as grossi".

Caroline Receveur a alors rassemblé toutes ces réactions dans une autre story Instagram… avant de réagir. Elle écrit: "Moi, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous oseriez dire à votre amie ou à un membre de votre famille voire même à un inconnu dans la rue ce que vous vous permettez de dire sur les réseaux derrière votre écran?"





"Certes, il n'y a pas d'agression ni d'insultes dans ces messages et personnellement, ça me fait rire. Mais je pense à toutes ces femmes et jeunes filles qui subissent ce genre de remarques quotidiennes et qui le gèrent, pour la plupart, beaucoup moins bien que moi."

"Vous parlez de la mauvaise influence de certains sur les réseaux, mais vos remarques contribuent à rendre vos amies, vos sœurs, vos filles et les femmes en général bien plus vulnérables qu'elles ne devraient."

L'influenceuse conclut: "Soyons solidaires et soutenons-nous en tant que femmes et en tant qu'humains avec un minimum d'éducation".